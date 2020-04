Desarrollan “router” para monitorear respiración de pacientes con coronavirus

Escuchar Nota

México.- El brote del coronavirus se ha convertido en un verdadero reto para todos los especialistas de la salud. Uno de ellos es justamente la medida más utilizada para evitar su propagación, el distanciamiento social, mismo que ha obligado a médicos y demás profesionales, a replantearse otras formas para diagnosticar y tratar esta enfermedad.



Para aquellas personas que han dado positivo al virus, la mejor manera para recuperarse y evitar un sistema hospitalario que puede que ya se encuentre sobrecargado, es llevar su tratamiento desde casa.







Sin embargo, la pregunta más importante que se plantean los médicos en dichas circunstancias es cómo continuar brindando tratamiento a distancia con las actuales limitaciones de la telemedicina.



De acuerdo con el portal TechCrunch, el Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory o CSAIL) arrojó algo de luz sobre los ensayos que ha estado realizando sobre un nuevo dispositivo diseñado para supervisar a los pacientes con coronavirus que se encuentran en su hogar. El sistema opcional se parece superficialmente a un router Wi-Fi, montado en la pared de la casa o departamento.



El dispositivo utiliza señales inalámbricas para detectar una amplia gama de actividades diferentes, como los movimientos del paciente, los patrones de sueño e incluso, su respiración. El equipo llamado Emerald, es capaz de distinguir entre diferentes personas, gracias a la integración de inteligencia artificial, misma que le permite rastrear sus movimientos.



El sistema se está probando actualmente en las instalaciones de Heritage Assisted Living en las afueras de Boston. "Está claro que, con estos pacientes, adultos mayores de alto riesgo, se beneficiarían enormemente de que podamos recopilar pasivamente datos médicos a lo largo del tiempo cuando no sea posible interactuar directamente con cada persona", dijo el jefe de salud mental de la instalación, William McGrory.



Cuando se le preguntó por qué un sistema inalámbrico es preferible a un dispositivo portátil simple, un representante de CSAIL señaló a TechCrunch que la naturaleza de esta tecnología es "configurarlo y olvidarlo", ya que no requiere de ninguna otra interacción por parte del paciente, después de la configuración inicial.