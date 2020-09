Desarrollan un Game Boy que no necesita pilas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Según tu edad es muy probable que si escuchas la palabra Game Boy lleguen a tu mente lindos recuerdos de horas jugando títulos clásicos como Tetris y Super Mario Land. Pero también el terror de que en ese viaje largo en carretera con tus papás la batería se agotara. Pues, como siempre es posible mejorar un clásico, un grupo de investigadores decidieron crear uno que no necesita de pilas.



Si bien la Game Boy original, que necesitaba cuatro baterías AA permitía a los usuarios jugar durante aproximadamente 10 a 15 horas, lo cual, por cierto, la hizo mucho más atractiva que sus competidores, un equipo de investigadores formado por científicos informáticos de la Universidad Northwestern en Illinois y la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos, se dieron a la tarea de desarrollar una Game Boy que no utiliza ninguna batería.



De acuerdo con los creadores de esta consola portátil que decidieron bautizar como Engage, todo lo que los usuarios es algo de luz solar y, hacer lo que más les gusta: jugar. Esto es porque el dispositivo cuenta con paneles solares en la parte frontal que proporcionan la fuente principal de energía, pero también tiene un sistema que convierte las pulsaciones de los botones en energía adicional.



Si bien el concepto es divertido y seguro le traerá buenos recuerdos, quizá te estés preguntando porqué un grupo de investigadores invertiría en generar un dispositivo de este tipo, pues en realidad su reto fue generar un equipo que no necesitara de baterías para operar.



Es así que Engage es una prueba de concepto para demostrar que es posible que un dispositivo interactivo funcione sin necesidad de una batería lo que, representa un paso importante para el desarrollo de la informática, aunque aún falta mucho para que podamos pensar, por ejemplo, en una Nintendo Switch u otros dispositivos que no tengamos que conectar a la corriente eléctrica.



En ese sentido es importante también señalar que los mismos investigadores aceptan que no es un sistema perfecto y tiene algunos inconvenientes importantes. Su energía almacenada solo permite jugar por alrededor de 10 segundos. Tampoco puede reproducir ningún sonido. Pero sí tiene una ventaja y es que tiene una tarjeta que almacena los datos del estado del sistema en la memoria y permite al usuario continuar su partida exactamente donde la dejó, incluso si se quedó sin energía mientras estaba jugando.



Antes de que pienses que es un dispositivo sin mucho que ofrecer, Josiah Hester, uno de los científicos informáticos que trabajó en el proyecto, explicó al medio CNET: "Esto ni siquiera podría haber sido posible hace cuatro o cinco años". Por ahora el equipo de Engage planea continuar trabajando en su Game Boy con la intención de encontrar una manera de acortar las interrupciones del suministro eléctrico y entonces sí, a jugar por horas y horas.



Juega los clásicos



Si esta nota te hizo querer revivir los videojuegos de tu infancia, no te preocupes, no necesitas de la Game Boy sin batería, te decimos cómo puedes hacerlo pues, afortunadamente, existen sitios web desde donde se pueden jugar títulos de arcade, o como les decimos en México, de las maquinitas.



Classic Games Arcade. En este portal gratuito podrás encontrar las versiones originales de juegos como Pacman, Street Fighter 2, King of Fighters, Contra, entre muchos otros.



Play Retro Games. En este sitio web no solo encontrarás títulos clásicos de arcade, sino también de sistemas como Atari 7800, Game Boy, Sega o Nintendo 64. Tal vez lo más complicado será que aprendas la equivalencia de los botones de los controles originales al teclado de computadora, pero podrás divertirte con juegos como Mega Man, Kirby’s Adventure, Metroid o Donkey Kong.



Arcade Division. Es un sitio online con algunos de los mejores títulos sacados de arcades y videoconsolas de la década de los 80. Puedes buscar por categorías para encontrar juegos como Pacman, Tetris, Asteroids, Donkey Kong, Galaga, Frogger y más.