Desarrollo inicia en la frontera: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, concluyó una gira de trabajo de tres días por Coahuila, en donde estuvo en Monclova, Sabinas, Acuña y Piedras Negras.En el marco del 157 aniversario de la Batalla de Puebla y durante el discurso tras tomar protesta a la clase año 2000 y remisos, junto al asta monumental más grande de México, López Obrador agradeció el apoyo a las Fuerzas Armadas.“Vamos a empezar el desarrollo desde el norte, que la migración sea opcional y no forzosa, que quien se vaya al otro lado lo haga por gusto y no por necesidad”, afirmo el Presidente de la República.En su reconocimiento a las Fuerzas Armadas recalcó: “Lo dije muchas veces, este Ejército surge del pueblo, los soldados son el pueblo uniformado, un Ejército que nunca ha dado un golpe de estado desde la época de Carranza, nunca ha desobedecido a la autoridad civil y es un Ejército profesional y con oficiales honestos, en el cual no hay generales que pertenezcan a la mafia del poder”, señaló López Obrador.En el evento, estuvo acompañado por el gobernador Miguel Riquelme Solís, el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán y el alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres Garza.