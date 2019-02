Desarrollo sustentable, clave para la industria

De acuerdo con las cifras oficiales disponibles, anualmente en Coahuila se generan 86 mil toneladas de residuos peligrosos, de las cuales solamente de 25% (21 mil 500) se conoce su disposición final, por lo que el destino de 64 mil 500 toneladas de desechos significa un gran peligro para el medio ambiente.El centro de disposición final de residuos industriales Sociedad Ecológica Mexicana del Norte (SEMNSA), ubicado en General Cepeda, procesa 120 toneladas al año, principalmente lodos con hidrocarburos y lodos con metales pesados, pinturas y soluciones acuosas, los cuales son dispuestos en forma segura.Aunque casi 90% de los residuos es resultado de la actividad industrial de esta región del país, también llegan de otras entidades; lo más lejano proviene de Tecate, Baja California.Cumpliendo con la normativa ecológica mexicana, de las más estrictas del mundo, SEMNSA recibe los desechos que se generan en la actividad productiva y los somete a determinados procesos para disponerlos de una manera controlada, para que generen el menor impacto ambiental.La actividad económica de Coahuila genera 5% del Producto Interno Bruto a nivel nacional, dinamismo que también se refleja en una creciente generación de residuos peligrosos.En el país se estima que se generan casi 2 millones de toneladas de residuos peligrosos por año, lo preocupante es que la autoridad ambiental sólo tiene registro de 25% de estos. Un área de oportunidad es la necesidad de una mayor infraestructura dedicada a estos fines, aunque en el país son sólo tres empresas las que se dedican a esto y se encuentran en el norte de México.SEMNSA, integrante de Grupo Ecolimpio, abrió sus puertas para una visita de líderes empresariales, de la sociedad civil y medios de comunicación de la Región Sureste. La transparencia es parte esencial de sus operaciones.Javier Calderón, director Ambiental de SEMNSA, recordó que aunque el proyecto se planeó desde 2009, inició operaciones hasta 2016, ya que implicó numerosos estudios para su ubicación y operación.El complejo se encuentra en un predio de 500 hectáreas y cuenta con reservas territoriales de 750 hectáreas. SEMNSA abarca 30 hectáreas, de las cuales solamente ocupa 17 hasta ahora. Se han invertido 200 millones de pesos.El complejo está planeado para operar por 30 años con 9 celdas de confinamiento, aunque actualmente se encuentra en la primera etapa, que es la fuente de empleo de 150 colaboradores, de los cuales, 60% son personas que habitan en las comunidades aledañas y para muchos se trata de su primer empleo formal.Aquí se reciben residuos contaminados con hidrocarburos, metales pesados y soluciones líquidas ácidas o alcalinas. En el lugar se sigue un protocolo documental y técnico que determina que un producto puede o no entrar en los procesos de este centro. Aquí no se reciben residuos con radiactividad, pesticidas, organoclorados ni residuos biológico infecciosos.Observado y auditado permanentemente por la autoridad ambiental, el centro de confinamiento reutiliza en sus procesos 100% del agua que extrae de los residuos, por lo que no cuenta con un pozo para estos fines.La etapa de mayor riesgo a lo largo de todo el proceso es la de tratamiento y estabilización al momento de la recepción del residuo, cuando las condiciones de humedad o de calor podrían generar una reacción. El entrenamiento del personal es un factor indispensable.La población más cercana es Noria de la Sabina, a 5 kilómetros en línea recta desde el centro de SEMNSA. Ahí habitan 110 personas. Así, la firma cumple más allá de las exigencias de las regulaciones medioambientales que señalan sólo un kilómetro como límite y una población no mayor a mil personas.“Transparentamos lo que somos y lo que hacemos… estamos interesados en que se sepa lo que hacemos; para cualquiera que desee visitar las instalaciones, las puertas están abiertas, sólo hay que seguir un protocolo de seguridad”, dijo Daniel Calvert, director general de Grupo Ecolimpio.La empresa coahuilense cuenta con tres instalaciones en territorio nacional, en General Cepeda, Arteaga y Tlaxcala, que cumplen con todas las normativas de Semarnat y de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).Además de su compromiso con el medio ambiente para contribuir con un mundo sustentable, SEMNSA y Ecolimpio, mediante la Fundación Yuye Martínez, aportan a la sociedad con actividades en beneficio de sectores vulnerables.