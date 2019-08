‘Desastre’ por fallas en terminales

El sector de comercio y servicios en esta región, vivió lo que denominó como un “desastre” ante la imposibilidad de pagos mediante tarjetas bancarias el pasado sábado.Fabio Gentiloni Arizpe, líder de los restauranteros en Saltillo, se refirió a esta situación como “horrible”. Los clientes debían contar con efectivo para realizar el pago de sus consumos, pero no en todos los casos era posible. Tuvieron que recurrir a los cajeros saturados.Para el gremio hotelero que encabeza Héctor Horacio Dávila, la situación fue menor en las unidades hoteleras de Saltillo, sin embargo, en la Región Centro, se buscó establecer conexión con firmas como Santander pero nunca contestaron y no se pudieron hacer operaciones. Igualmente, hoteles de Cuatro Ciénegas registraron problemas para hacer transacciones y donde no se pudieron hacer movimientos con pagos con tarjeta fue en Ciudad Acuña y Piedras Negras.Algunos establecimientos vieron caer sus ganancias ante el rechazo de pago con tarjetas en un 30%, otros decidieron cerrar sus puertas o perdieron clientes que no volvieron con efectivo.Zapaterías, tiendas de ropa, de conveniencia y departamentales se vieron afectados pues los cobros de sus mejores clientes, quienes acostumbran pagar con tarjeta, no lograron hacer su compra al no disponer de efectivo.“Hubo pérdidas, era pleno fin de semana, que es cuando tenemos más clientes decididos a hacer compras de contado, pero con la falla de terminales sí hubo quienes declinaron su compra, y aunque dijeron que volverían ya no lo hicieron”, comentó el gerente de una zapatería local.Incluso, comentó el encargado de una tienda de aparatos electrónicos, nosotros cerramos dos horas antes, porque al entrar los clientes dábamos el aviso y ya ni siquiera veían los artículos.La empresa Prosa, dedicada al servicio de transacciones electrónicas bancarias, afirmó que en horas fueron restablecidos sus servicios, luego del caos generado en todo el país cuando uno de los principales Data Center que conecta a instituciones financieras, tuvo una falla eléctrica.