Desata indignación burlas de americanistas en redes

Ciudad de México.- Futbolistas del América Sub 17 fueron criticados fuertemente por aficionados y público en general por un video que circula en redes sociales, en el que bailan de forma burlona el himno El violador eres tú.



El video causó mucho revuelo ya que la violencia de género es un problema social no solo de México, sino del mundo entero.



Serán disciplinados

Tras las múltiples criticas que recibieron los jugadores, el conjunto de Coapa informó que tomará medidas disciplinarias con sus juveniles.



“Algunos jugadores del equipo Sub 17 bailaron una pieza que se ha usado para alertar contra la violencia de género en varios países. Investigaremos lo ocurrido de manera expedita y tomaremos medidas disciplinarias”, detallaron las Águilas en un comunicado.



Se disculpan

Cabe destacar que Omar Lomelí, uno de los jugadores que aparece en el polémico video, usó sus redes sociales para ofrecer disculpas por su comportamiento.



“En ningún momento fue nuestra intención burlarnos de la situación o del movimiento que hoy encabezan las mujeres alrededor del mundo. Y sabemos que no hay excusas, por lo que acataremos las medidas que tome el club con nuestras carreras futbolísticas”, redactó Lomelí.



Investigados

La Comisión Disciplinaria abrió una investigación a los futbolistas del América Sub 17 involucrados en la mofa de la violencia de género.



“La Comisión Disciplinaria informa que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, 84 y 85 del Reglamento de Sanciones, determinó abrir un procedimiento de investigación de oficio en contra de algunos Jugadores del Club América Sub 17 con relación a las acciones realizadas, de las cuales ha circulado un video a través de redes sociales y medios de comunicación, haciendo referencia a burlas y faltas de respeto. La Comisión Disciplinaria analizará las pruebas presentadas y determinará lo conducente”, informó el organismo en un comunicado.



El castigo

El Club perfila mandar a los involucrados a “un serio proceso de capacitación en la prevención de temas de violencia de género y en el uso adecuado de redes sociales”, según informa en su comunicado.