Desata tiroteo terror en plaza de San Pedro en el Centrito Valle

"El incidente no sucedió en la plaza. Fue algo que pasó en la calle y la bala que rompió el vidrio fue por ese problema".

Momentos de terror vivieron ayer clientes y locatarios de una plaza comercial al desatarse una balacera entre dos vehículos, enEl reporte de detonaciones frente a la plaza ubicada en la Torre Amazonas en elmovilizó a las corporaciones policiacas sampetrinas.Aunque inicialmente se dijo que el hecho se había tratado de un intento de asalto, al llegar los oficiales lo descartaron.Locatarios de la zona aseguran que se escucharon al menos 6 balazos y que vieron a dos vehículos dispararse entre ellos.Algunos reportes de detonaciones se realizaron cerca de las 15:20 horas, en el cruce de Río Amazonas y Río Grijalva, en laLos uniformados municipales encontraron en el lugar daños al cristal del pasamanos delen la entrada a la plaza, pero no informaron si localizaron casquillos cerca del sitio.El lugar quedó acordonado mientras agentes y peritos de larealizaban la investigación.Algunos locatarios y trabajadores de la torre relataron el temor que vivieron al momento de escuchar los disparos."Aquí estábamos afuera", dijo uno de los locatarios, "cuando menos fueron seis disparos, hubo pánico.Todos los negocios cerramos de inmediato, porque no sabíamos qué estaba pasando.Otro comerciante señaló que todo el personal se refugió en la parte trasera de su negocio ante los hechos.Algunos propietarios de negocios manifestaron que sienten inseguridad, pues hace poco tiempo hubo unaen el sector."Hay sentimiento de inseguridad aquí en la zona. No hace más de tres meses, en la calle Río Orinoco a una persona la asesinaron ahí en la tarde, en pleno Centrito", expresó.