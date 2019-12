Desata viernes 13 ola de accidentes en Saltillo

Por: Estefanía González y Augusto RodríguezAunque parece muy supersticioso, pero este viernes 13 resultó en un caos por una ola de accidentes en la que destacó el atropellamiento de una mujer de la tercera edad que sufrió la semiamputación del brazo izquierdo.Ayer, una pareja mayor intentaba cruzar el bulevar 17 de la colonia Ampliación Morelos cuando fue atropellada por un transporte de personal.Los hechos ocurrieron a las 9:15 horas a la altura de la calle 28, donde el conductor del camión al parecer no vio a los adultos mayores que se encontraban en medio del bulevar.Al parecer, la señora Paula Cepeda no logró ser vista por el conductor del camión, unidad 170 de la línea FED, Gerardo Cárdenas, quien la impactó y detuvo la unidad. Al bajarse, vio que la víctima estaba debajo del camión, por lo que de inmediato pidió ayuda al 911.Doña Paula sufrió múltiples golpes, aunque lo más grave fue una herida en el brazo izquierdo. Finalmente la trasladaron a la Clínica 2 del IMSS.Por la tarde, cerca de las 18:00 horas, se registró la aparatosa volcadura de un tráiler en el cruce de los bulevares Nazario Ortiz Garza e Isidro López Zertuche.Al parecer, un tractocamión de doble semirremolque intentó dar una vuelta pronunciada, pero el peso de la carga provocó que la unidad volcara sobre su costado derecho y quedara atravesada en la intersección.A pesar de lo aparatoso del percance, el operador del tráiler logró salir ileso, pero en cuestión de minutos sobrevino el caos vehicular, el cual duró al menos una hora.En tanto, cuantiosos daños materiales y caos vehicular fue lo que dejó un aparatoso accidente múltiple la tarde de ayer en la carretera Monterrey-Saltillo.El percance ocurrió alrededor de las 14:30 horas, a la altura de la empresa Deacero, siendo señalado como presunto responsable, el conductor de un Chevrolet Spark color azul, identificado como Mario Alberto de León Montes, de 28 años.Se dio a conocer que el joven se incorporó sin precaución al carril de alta velocidad, impactando por un costado a un taxi Nissan Tsuru, para después salir del camino. Otros dos autos participaron en la carambola, un Seat Leon y un Mitsubi-shi Lancer.Un trabajador que circulaba por la carretera antigua a Monclova acabó volcando su vehículo cuando salía de una curva prolongada y por fortuna no se registraron personas lesionadas.Los hechos ocurrieron a las 13:00 horas cerca del kilómetro 9, cuando el conductor circulaba en un vehículo Dodge Ram con placas EM 7196A, perteneciente a la empresa TG Logistic y al cruzar una de las curvas de la carretera que conduce hacia Monclova, no logró controlar el volante.Debido a las prisas y por querer alcanzar a pasar el semáforo que ya estaba por cambiar a rojo, una conductora chocó su vehículo contra otra unidad y posteriormente derribó el semáforo, en la colonia Virreyes.El percance ocurrió minutos antes del mediodía cuando la mujer circulaba en su vehículo Dodge Avenger sin placas por la calle Egipto, de poniente a oriente, y al llegar al cruce con Sarmiento aceleró para alcanzar el semáforo que ya estaba por cambiar a rojo.En ese momento, una camioneta Dodge Journey con placas EUB 476A comenzó su circulación de sur a norte por Sarmiento, por lo que ocurrió la colisión entre ambas unidades, las cuales fueron a dar hasta la base del semáforo, provocando la caída de las luces viales.La ponchadura de un neumático fue la causa de un aparatoso accidente en el bulevar Luis Donaldo Colosio.Fue en punto de las 15:00 horas cuando ocurrió el percance, luego de que a un Chevrolet Chevy que circulaba hacia el oriente le explotara una llanta, por lo que el conductor perdió el control e invadió carril contiguo, siendo impactado por un Chevrolet Beat modelo 2020 recién salido de la agencia.Finalmente, antes de las 15:00 horas el motociclista Francisco Jesús Manzanares Torres, de 19 años, transitaba hacia el norte por el bulevar Vito Alesio Robles y al subir el puente en el cruce con el periférico Luis Echeverría, sufrió un fuerte percance.Presuntamente el exceso de velocidad provocó que el joven perdiera el control de su moto y cayera, golpeándose contra la carpeta asfáltica, por lo que sufrió una fractura en la pierna izquierda.