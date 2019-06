Desatan balaceras pánico en Jalisco

Una serie de ataques contra miembros de la Fiscalía del Estado derivó ayer en varios hechos violentos que dejaron cinco muertos y, al menos, el mismo número de heridos.Primero, a las 7:27 horas, patrulleros acudieron al fraccionamiento Villas de San Martín con la finalidad de verificar una agresión a balazos.Al llegar encontraron dos muertos, uno integrante de la Fiscalía del Estado, quien había sido baleado; y otro, vecino del lugar, que fue atropellado.De acuerdo con versiones extraoficiales, hombres no identificados agredieron a tiros al policía y después arrollaron al colono, ajeno a los hechos, cuando estaban en el sitio.Después, a las 7:42, autoridades recibieron el reporte de otras dos personas baleadas en residencial Jardines del Edén, un fraccionamiento contiguo.Cuando arribaron confirmaron que un segundo investigador había perdido la vida en el cruce de Eva y Joel, y que su hijo, menor de edad, estaba herido.Las víctimas fueron sorprendidas cerca de su domicilio y en presencia de la esposa del servidor público.El tercer incidente se registró a las 7:57 horas en la colonia Rinconada del Auditorio, en Zapopan.La coordinadora de los puestos de socorro de la Fiscalía, cuya identidad no se difundió, se encontraba con su marido cuando individuos les dispararon, dejando lesionado al hombre.Más tarde, alrededor de las 9:00 horas, se suscitó un enfrentamiento en Eva y Adán, en Jardines del Edén, a unas cuadras de donde momentos antes habían asesinado al segundo policía.El tiroteo atrajo a decenas de uniformados municipales y estatales y soldados que se apoyaron con el helicóptero Blackhawk del Gobierno estatal y el helicóptero Zeus de la Policía de Guadalajara.El incidente concluyó alrededor de las 10:15 horas, en un ambiente de miedo e incertidumbre por parte de vecinos.Pero también desató pánico en una escuela cercana, donde se celebraba una ceremonia de fin de cursos. Padres, maestros y niños corrieron para resguardarse en los baños y las aulas.“Estábamos en el acto académico, se empezaron a escuchar las detonaciones, nos dijeron que nos metiéramos a los salones, nos metimos a los salones, a los baños nada más agachado”, dijo Gerardo Mejía, un padre de familia.Miedo y llamasAl menos tres vehículos quemados y tres casas baleadas fue el saldo de hechos violentos registrados la madrugada de ayer en la cabecera municipal de Rosario, Sonora.De acuerdo con informes oficiales no se registraron personas muertas o lesionadas.Habitantes de Rosario Tesopaco reportaron alrededor de las 4:00 horas la irrupción de hombres armados, quienes realizaron detonaciones, provocando pánico.De manera extraoficial se conoció que el comando utilizó más de 15 camionetas y que los individuos se internaron en varios domicilios llevándose a algunas personas del interior con ellos.Según medios locales, los ataques dejaron por lo menos tres vehículos baleados y quemados, así como tres viviendas con impactos de arma de fuego, una de ellasincendiada.Ante los hechos, el Ayuntamiento de Rosario pidió a la población permanecer en sus hogares hasta que se garantice el orden público.Cifras récordEl descenso de la violencia homicida que se registró en abril se revirtió en mayo. El mes cerró con un promedio de 96 asesinatos diarios, un incremento respecto a los 93 diarios del mes pasado.Con lo anterior el primer semestre del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador cierra como el más violento registrado: 17 mil 500 personas asesinadas.Los datos actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan que en mayo se registraron 2 mil 903 víctimas de homicidio doloso y 76 de feminicidio, para un total de 2 mil 979 personas asesinadas.Los 2 mil 979 homicidios y feminicidios de mayo es el total mensual más alto de víctimas en lo que va del sexenio. No obstante, febrero sigue siendo el mes más violento, pues si bien se registraron 2 mil 877 víctimas, ellas se repartieron en solo 28 días, lo que representó un promedio diario de 102 personas asesinadas.En comparación con mayo de 2018, en donde se registraron 2 mil 975 víctimas de homicidio, lo registrado en mayo de 2019 es ligeramente superior, aunque tomando en cuenta el factor población la tasa mensual fue prácticamente la misma: 2.3 casos por 100 mil habitantes.Con las cifras de mayo se cierra el primer semestre de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El balance deja 17 mil 11 casos que corresponden a homicidio doloso y 489 a feminicidios.Respecto a los tres sexenios pasados, los datos oficiales del Secretariado solo permiten hacer la comparación en cuanto a carpetas y averiguaciones previas iniciadas. El resultado arroja que el semestre de arranque de López Obrador es el de mayor violencia oficialmente registrado. (Con información de Agencia Reforma/Animal Político)