Desatan cacería de asesino de Jocelyn

El cibernauta Nyk Tello subió fotos a las redes sociales para “cazar” al presunto feminicida Óscar Martínez Soto, considerado por la Fiscalía General del Estado como el principal sospechoso de quitarle la vida a Jocelyn Esmeralda Soto Garduño en el interior de la taquería Jalisco ubicada en el bulevar Plan de Guadalupe de la Zona Centro de Ramos Arizpe.Fue la cuenta Noticias Ramos Arizpe en donde se reprodujeron las dos imágenes de Martínez Soto en más de 100 ocasiones por cuentas ciudadanas en tan solo un par de horas. Se presume que la pareja sentimental de la ahora occisa huyó de la ciudad.“Ayudemos a compartir para dar con el paradero de este hombre llamado Óscar Martínez Soto, quien asesinó a su actual pareja la noche del martes y encontrada el miércoles por la mañana en el interior de la taquería del gordo Aguirre. Dejó en orfandad a un menor de 1 año”, escribió Nyk Tello.Decena de ramosarizpenses reprodujeron las fotos del presunto asesino para que sea capturado lo más pronto posible.La comunidad cibernética de la localidad está indignada por el asesinato de Jocelyn Esmeralda y demandan prontos resultados por parte de la Fiscalía General del Estado para que capturen al presunto feminicida.FUE MASACRADAAutoridades ministeriales confirmaron que la mujer asesinada por su pareja sentimental en una taquería fue masacrada, al descubrir que el victimario usó una llave mecánica de acero para destrozarle la cabeza.Fuentes allegadas al caso comentaron que para sacar dicha conclusión, revisaron las cámaras de video que hay en el sitio del crimen, siendo así como comprobaron el método utilizado por el agresor para ultimar a la fémina.Según el resultado de la autopsia hecha al cuerpo de Jocelyn Esmeralda Soto Garduño, esta murió debido a una hemorragia cerebral producida con objeto contundente, mismo que le produjo severas lesiones craneales que le costaron la vida.Esto pese a comprobarse que también sufrió varias puñaladas que la desangraron, aunque para entonces ya no tenía signos vitales pues falleció en el lugar de los hechos mientras su verdugo se daba a la fuga.Tras el crimen, agentes ministeriales se entrevistaron con allegados del presunto identificado como Óscar Luis, de quien aseguraron ya no se encontraba en la cuidad y posiblemente habría huido a Ciudad Acuña, donde radica gran parte de su familia.Trascendió que personal de la Fiscalía en la Región Sureste ya entró en contacto con sus similares de la Región Norte, que coordinando esfuerzos buscan dar con el paradero del autor material del homicidio, quien hasta el momento continúa en calidad de prófugo.FAMILIA NO LO QUERÍALas redes sociales de Jocelyn aún continúan activas, en su cuenta de Facebook usaba en su nombre de usuario, Esmeralda de Martínez Soto, el apellido de su pareja, y en varias publicaciones mencionaba el amor que le tenía, incluso en otra publicación hizo alusión del rechazo que tenía su familia hacia esa relación.“Te amo y te seguiré amando bebé, no me importa que mi familia se me voltee, siempre estaré para ti como tú lo estas conmigo. Mientras estemos juntos los tres…”, es una de las publicaciones que se puede leer en su muro.También en el transcurso de las últimas horas, hay mensajes de sus contactos pidiendo a Óscar Martínez se entregué a las autoridades por lo que hizo, mientras que otros lanzaron amenazas en su contra. (Armando Montalvo, Diana Rodríguez y Rosendo Zavala)