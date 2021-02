Desatienden petición de trabajadores del INAH

Escuchar Nota

"No hemos tenido respuesta alguna. De hecho, una de nuestras acciones es acudir de nueva cuenta a Presidencia para solicitar de manera urgente esa reunión", expuso el trabajador Julio Bronimann.



"En lo que va del actual Gobierno federal, el Instituto ha interpretado las medidas de austeridad republicana para afectar los derechos laborales y humanos de los trabajadores más vulnerables; proceso que se ha agudizado en el actual contexto de pandemia ocasionada por el Covid-19", exponen en un comunicado.



"A muchos de estos trabajadores frecuentemente se les retrasa su pago hasta por 12 meses y cientos de ellos no están siendo recontratados, lo que equivale a un despido o cese de actividades, a pesar de la persistencia de su materia de trabajo", abundan.



.- Tras una petición formal alasí como reiterados intentos de diálogo con el, trabajadores no basificados de la dependencia persisten en la búsqueda de terminar con su precariedad laboral.En conferencia de prensa, los colectivos que integran ladenunciaron que, a pesar de llevar años con estos reclamos, no han sido escuchados por ninguna autoridad.El pasado 23 de enero, las agrupacionesy el Movimiento Nacional de Basificación entregaron una carta a la oficina delA decir de los trabajadores, el problema de las condiciones precarias de trabajo para el personal contratado bajo ely otros rubros no basificados es de décadas atrás, pero se ha recrudecido en los últimos años.Al momento, los colectivos se encuentran en proceso de recopilar información a nivel nacional para saber cuántos trabajadores no basificados hay en todo ely cuántos no han sido recontratados.No obstante, han calculado que hay alrededor deno basificados que realizan labores esenciales y que tienen que firmar contratos todos los años, como empleados eventuales, sin la posibilidad de generar antigüedad y de tener prestaciones.En el documento presentado hoy, reiteran sus peticiones de que se cubran los adeudos salariales, que cesen los despidos y recortes, que se reintegre a los trabajadores despedidos, la erradicación de la violencia de género en Instituto, que mejoren sus condiciones laborales y que se restablezcan las mesas de trabajo con autoridades de la