Desbordan solicitudes de refugio migratorio

Hasta mayo del 2019 las cifras de solicitantes de refugio en el país, ascendían a 24 mil 424 personas, lo que se traduce en números históricos para quienes buscan la condición de refugiado en México.Organizaciones internacionales alertan sobre los riesgos tantos institucionales, sociales y de inseguridad, que padecen las personas que huyen de sus países por situaciones de violencia, y que ponen en riesgo su integridad.La directora general de Sin Fronteras, Mercedes Valenzuela, lamentó que las autoridades de migración y la misma población, consideren a las personas en movimiento como delincuentes, aun cuando existen motivos de violencia e inseguridad en sus países que los hacen huir.El jefe de comunicación de Médicos sin Fronteras, José Luis Michelena, describió que los migrantes además de transitar con enfermedades crónico degenerativas, están expuestos a sufrir deshidratación, enfermedades gastrointestinales, lesiones físicas, tanto por accidentes como por violencia.Son las mujeres, niños y adolescentes los más vulnerables a la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, además de agresiones sexuales.México ha dejado de solo ser un país de tránsito hacia Estados Unidos, se han documentado casos de personas provenientes de India quienes buscan llegar para quedarse en el país.Las organizaciones civiles piden a las autoridades crear mecanismos para identificar a los migrantes que buscan ser refugiados y no salen de sus países por las cuestiones económicas.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que retrasará dos semanas la deportación de inmigrantes a la espera de que demócratas y republicanos encuentren soluciones a los problemas en la frontera con México.“A solicitud de los demócratas, he retrasado el Proceso de Remoción de Inmigración Ilegal por dos semanas para ver si demócratas y republicanos pueden reunirse y encontrar una solución a los problemas de asilo y los vacíos legales en la frontera sur”, escribió Trump en Twitter.Según las versiones de prensa, la operación podría afectar a hasta 2000 familias de indocumentados en las ciudades de Nueva York, Miami, Houston, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Atlanta, Nueva Orleans, Baltimore y Denver.De acuerdo con el diario The Washington Post, el propio Trump ha ordenado la operación, después de tuitear el pasado lunes que ICE iniciaría la próxima semana un proceso para deportar a "millones" de indocumentados.RECONOCE OEALa Organización de los Estados Americanos (OEA) manifestó su satisfacción por los esfuerzos y el trabajo para lanzar el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, promovido por el Gobierno de México.A través de un comunicado, la secretaría General respaldó este programa en el que también participan El Salvador, Guatemala y Honduras, así como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).“Al resaltar el valor y la importancia de esta iniciativa, la OEA reafirma su apoyo a las acciones implementadas, con el fin de impulsar el crecimiento económico y social de los países centroamericanos, desde una visión de respeto a los derechos humanos, la justicia social y la equidad”, manifestó.Asimismo, expresó su reconocimiento al trabajo del Gobierno mexicano para la protección y atención de las personas migrantes y refugiadas en la búsqueda de garantizar su integración laboral, social y cultural, desde un enfoque de responsabilidad compartida.El plan para Centroamérica tiene como objetivo disminuir la migración forzada hacia la Unión Americana.