Descansa bajo un árbol y no vuelve a levantarse

Un hombre de aproximadamente 50 años murió cuando caminaba por las calles de la colonia Rincón de Guadalupe, por lo que autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), acudieron a tomar conocimiento ya que se encontraba en vía pública.El hallazgo ocurrió ayer minutos antes de las 15:00 horas en la calle Bustamante, cuando vecinos se percataron que el hombre tenía varias horas acostado en la banqueta y pensaban que estaba ebrio, por lo que decidieron acercarse para levantarlo, pero este no respondió.Al ver que no reaccionaba, vecinos de inmediato llamaron al Sistema Estatal de Emergencias 911 para solicitar auxilio y al lugar llegaron socorristas para valorar al individuo, pero solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales por lo que avisaron a las autoridades correspondientes.Los testigos comentaron que no conocían al ahora fallecido, mientras que una mujer señaló que al desconocido lo vio por la mañana cuando caminaba y que de pronto se detuvo en el árbol para sentarse y no se volvió a levantar.Ante el incidente agentes municipales acordonaron el área en espera del arribo de peritos y agentes del área de Homicidios de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de hacer las diligencias para poder levantar el cuerpo que quedó tendido en la banqueta.Posteriormente un agente del Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para que se le realizara la necropsia de ley.También se espera que en las próximas horas se acerque algún familiar para hacer el reclamo del cuerpo y poder conocer la identidad del hoy occiso.