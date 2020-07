Descansa gemelito en la fosa común de Saltillo; no hubo quién le llorara

Escuchar Nota

El gemelo que murió al ser abandonado en una plaza de la colonia Bellavista fue sepultado sin que nadie lo despidiera, ni siquiera con un nombre.se hizo cargo del sepelio del menor; sus restos fueron llevados a la fosa común en el panteón La Paz., no hubo quién le llorara, no hubo flores, no hubo oraciones por su descanso, solo lo sepultaron en calidad de no identificado.. Ambos fueron localizados en una plaza de la colonia Bellavista.Tenían horas de haber nacido y los abandonaron enredados en una cobija, dentro de una bolsa entre los arbustos, ahí fueron encontrados por Brayan, a quien trataron de acusar por el abandono., el gemelito no tuvo oportunidad de conocer siquiera a su hermano.Hasta el momento las autoridades continúan en la búsqueda de los padres de los gemelos, no hay pistas, el caso escomplicado dicen los agentes, mientras tanto un bebé sin nombre descansa en la fosa común.