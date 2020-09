Descargas de Wechat y TikTok se disparan en Estados Unidos

Escuchar Nota

La restricción entraría en vigor hoy "para salvaguardar la seguridad nacional" y combatir “la malintencionada colección de datos personales” por parte de China Publicado por Periódico Zócalo en Domingo, 20 de septiembre de 2020

Al parecer la decisión tomada por la administración de Donald Trump no obtuvo el resultado esperado, pues luego de que ellas descargas de estas aplicaciones se han disparado considerablemente.De acuerdo con la información publicada por The Verge, WeChat durante un solo día obtuvo más descargas exponencialmente que las obtenidas durante dos años de operación, de acuerdo con esto, previó a la prohibición, la aplicación con sede en China, esta obtuvo cerca dePese a que la discusión de TikTok con la administración aún no termina, posiblemente la plataforma ha encontrado una salida, pues a través de un comunicado, informó haber aceptado la propuesta de aliarse conpara permanecer en los Estados Unidos y evitar su venta."Nos complace que la propuesta de Tiktok, Oracle y Walmart resolverá las preocupaciones de seguridad de la Administración de los EE. UU. Y resolverá las dudas sobre el futuro de TikTok en los EE. UU." dice el comunicadoCon información de Debate