Descarrilan vagones con camionetas de lujo; autoridades guardan silencio

Escuchar Nota

“Andamos en el cañón de Las Mariposas, al lado de las vías del tren, y pasando García, hay unos vagones volteados. La sorpresa es lo que contienen: camionetas de lujo dentro. Manden seguridad”, fue lo que tuiteó la usuaria @CaprichoMio alrededor de las 13:00 horas del sábado.

Un número considerable deresultaron dañadas tras elEl incidente ocurrió sobre el, en la zona conocida como elSe desconoce cuándo y a qué hora sobrevino este percance, el cual fue dado a conocer porcon otras personas y al percatarse de los, no dudó en informarlo a través de su cuenta.Además compartió algunas fotografías de los vagones y de las camionetas que se encontraban en su interior, destacando modelos de lujo comoOtro de los usuarios respondió que dicho accidenteDebido a las marcas de las unidades y la zona del percance pudiera indagarse que el convoy de ferrocarril provenía de la planta de, aunque dicha información no fue confirmada.Y es que al cierre de la edición, ni la autoridad ni la armadora transnacional emitieron comunicado alguno sobre el accidente ferroviario que al parecer solo dejó cuantiosos daños materiales.