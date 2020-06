Descarta AHMSA concurso mercantil

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- No existe intención de aplicar en Altos Hornos de México un concurso mercantil similar al de Minera del Norte, afirmó Jorge Ancira Elizondo, director general adjunto de Administración y Finanzas de AHMSA y Subsidiarias, en una videoconferencia con dirigentes de cámaras empresariales de la Región Centro de Coahuila.



Explicó que en la división minas se encuentran radicados los principales adeudos financieros del grupo y cuyo servicio se puso en riesgo por los cambios que busca imponer la Comisión Federal de Electricidad en el suministro de carbón, por lo cual fue necesario recurrir al recurso de protección contemplado en la ley.



Antes de aprobar la aplicación del concurso, el juez estudió detenidamente la situación y los efectos económicos y sociales que eventualmente se enfrentarían sin la protección y decidió otorgarla, agregó.



Mejorará la situación de Altos Hornos



Ancira Elizondo señaló que la medida tiene un doble efecto, dado que abre espacio de tiempo para realizar una reestructuración y a la vez permite que los recursos que destinaba AHMSA al servicio de la deuda se destinen temporalmente a fortalecer los flujos de la empresa.



“Por estas consideraciones, Altos Hornos de México no requiere ni intenta ingresar en concurso mercantil, ya que si hemos sobrevivido un año con recursos mínimos, la situación general mejorará al contar con mayores flujos”, afirmó.



Precisó que no existe ninguna afectación a los trabajadores de las diferentes unidades y en el caso de los proveedores de bienes y servicios, se diseñarán esquemas para mantener una relación normal dentro de lo exigido por la ley.



Reiteró que la empresa mantendrá comunicación con las representaciones empresariales y con los proveedores para aclarar toda duda sobre la situación actual de AHMSA y sus empresas.