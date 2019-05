Descarta Alfaro pedir perdón por polémica de tráileres con cuerpos

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, descartó ofrecer disculpas por la polémica suscitada en septiembre de 2018, por los tráileres con cuerpos que deambularon por las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara.El mandatario explicó que su administración no tiene razones para disculparse por el trato dado a los cuerpos de personas no identificadas y no reclamadas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues ocurrió durante la administración de Aristóteles Sandoval.“Vamos a atender la recomendación, pero nos parece inapropiado pedir disculpas por algo que nosotros no hicimos. Le pedí a la Secretaría General de Gobierno que revise completa y yo adelantaría que vamos a atenderla, pero ese punto no es la ruta porque no es responsabilidad de ese gobierno”, declaró el gobernador en entrevista con medios locales.El mandatario explicó que ya se comunicó con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para atender las recomendaciones, pero no para que se emita una disculpa.“Nunca he desatendido una recomendación de Derechos Humanos, pero me parece que eso es lucimiento personal. Hay que serenarse y apostarle, como he planteado al Presidente, en generar resultados para Jalisco y no dedicarnos a mandarnos mensajes en ruedas de prensa”.Alfaro Ramírez aprovechó para asegurar que la Línea 3 del Tren Ligero se terminará en diciembre de este año.Además acotó que la Línea 4, que iría a Tlajomulco, arrancará en 2020.