Descarta AMLO amenaza por deuda de Pemex

Luego que Fitch Ratings degradó la calificación crediticia de Pemex, el Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó presión a las finanzas por las notas negativas sobre la deuda soberana de México y la deuda de Pemex emitidas esta semana.Afirmó que, por ello, no planteará un cambio al esquema de rescate financiero a Pemex propuesto por su Gobierno.En conferencia de prensa, el Mandatario aseguró que el peso no ha sufrido depreciación.“Estamos bien, está mejorando la recaudación, está creciendo el comercio exterior, está creciendo el empleo, están mejorando los salarios, se está atendiendo el problema lamentable de la pobreza como nunca, hay control en la inflación.“Hay estabilidad en nuestra moneda, a pesar de lo sucedido en esta semana resistió nuestra moneda, seguimos con un peso fuerte, la depreciación de estos días no ha significado caer a los tiempos anteriores, es decir, en todo el periodo ha habido -aun con lo de esta semana- una apreciación del peso”, sostuvo.El Mandatario señaló que las calificadoras no han sido objetivas ni profesionales con Pemex.“Sentimos que no son profesionales, que no fueron objetivos y que tan es así que Pemex no tiene ningún problema para reestructurar su deuda, sobran ofertas con mejores garantías, ese es el informe que tengo”, aseguró.Ayer, Fitch Ratings bajó la nota de Petróleos Mexicanos (Pemex) de “BBB-” a “BB+”, lo que implica que la petrolera pasó desde un grado de inversión con una calidad crediticia satisfactoria a uno de especulación con calidad cuestionable y un futuro incierto, pero con capacidad actual.El Ejecutivo criticó que no tomaron en cuenta que Pemex trabaja en 22 nuevos campos petroleros.“En un tiempo récord se estabilizó la produccion en Pemex, en seis meses que la tendencia era a la baja en la producción y a finales de este año empezamos a producir más”, comentó.“Eso lo saben los financieros y por eso no tenemos ningún problema para reescrutrurar la deuda de pemex en buenos términos”, dijo.Lamentó que, pese a la inversión, las calificadoras le otorguen una mala nota a Pemex, cuando en años anteriores era bien calificada aún sin recursos para perforación de pozos.“No fueron profesionales los técnicos de las calificadoras porque se hicieron de la vista gorda durante el tiempo del desmantelamiento de Pemex ¿Donde estaban, no vieron nada de eso? La corrupción en Pemex”, indicó.“Y a los cinco meses de nuestro Gobierno se dan cuenta de que está mal Pemex ¿Por qué el silencio cómplice tanto tiempo?”.REFORMA publicó hoy que la degradación de la calificación crediticia de Fitch sobre Pemex anuncia un mayor costo para refinanciar la empresa por parte del Gobierno.López Obrador insistió en que sus adversarios desean que le vaya mal a su Administración.“La apuesta de nuestros adversarios es que nos vaya mal, pues yo pienso que la mayoría de los mexicanos desean que nos vaya bien, que la economía se fortalezca y que podamos enfrentar todos los desafíos, todos los embates internos y externos”, indicó.Agregó que desde el exterior se aprecia que su Gobierno tenga autoridad moral.