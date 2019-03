Descarta AMLO que su petición dañe vínculos con España

Tras la polémica desatada con el gobierno de España al solicitar que pidiera perdón por los excesos cometidos contra los pueblos originarios durante la Conquista con el propósito de lograr una reconciliación, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que esta demanda ponga en riesgo las relaciones bilaterales."Es algo que debe analizarse, no en el afán de la confrontación, del encono, sino de ponernos al corriente para reconciliarnos".Destacó que México no hizo públicas las cartas –ni lo hará ahora– por respeto al gobierno de España, porque es un asunto de forma, pero a veces la forma es fondo.Sin embargo, reivindicó que en su gobierno "sí nos importa la memoria histórica" e insistió en la necesidad de "pedir perdón y comenzar une etapa nueva de reconciliación y de hermandad", pero todo esto se habrá de "procesar con mucha prudencia".López Obrador dijo que si ellos quieren difundir el contenido de las cartas, están en su derecho, pero el propósito es integrar un grupo conjunto que elabore una relatoría de lo que sucedió, y sobre esa base, "de manera humilde, aceptar nuestros errores".A pesar del rechazo expreso del gobierno de España a su iniciativa de revisar los agravios cometidos durante la Conquista, López Obrador sostuvo: "Si pensamos que no hay que disculparnos, que no hay que pedir perdón, que todo fue fortuito, normal, que no hubo violaciones a lo que ahora conocemos como derechos humanos, pues todo eso es algo que debe de analizarse".Para el Presidente, la conmemoración de los 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlán no sólo es una iniciativa para que el rey de España, Felipe VI, y el papa Francisco pidan ese perdón –el pontífice ya lo hizo en Bolivia–, sino para que también lo haga México por los excesos contra los yaquis y los mayas.Con independencia de la postura que se tenga respecto de 2021, dijo, esta fecha debe alentar a la revisión de la historia para conocer el pasado del país, "porque quien no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va"".–Veracruz está por conmemorar los 500 años de su fundación, ¿va a participar en los festejos?–Es que es parte de lo mismo, no puedo participar en un festejo como jefe del Estado mexicano hasta que no resolvamos este asunto. Desde luego, todos los mexicanos somos libres, pero yo represento al Estado mexicano y no puedo participar en festejos, en estas fechas, en tanto no aclaremos lo fundamental y se llegue a un acuerdo de reconciliación.El Presidente afirmó que la iniciativa para la reconciliación sobre la base del perdón no impactará las relaciones México-España –cuyo presidente, Pedro Sánchez, ha sido hasta ahora el único que ha realizado una visita al país–, "porque este es un asunto de voluntades, de la conciencia de cada quien"".–¿No habrá conmemoración por los 500 años si no hay un perdón expreso?–Sí, nuestra independencia. Ese es otro asunto, es buscar la forma de que lo hagamos en el marco de un acuerdo general de la reconciliación para ver hacia adelante.En 2021, además de la caída de la Gran Tenochtitlán, también se conmemoran los 200 años de la consumación de la Independencia nacional.