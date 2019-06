Descarta AMLO viajar a EU por negociación sobre aranceles

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que será positiva la reunión que el miércoles sostendrá la delegación mexicana, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, con funcionarios de Estados Unidos, con el secretario de Estado Mike Pompeo al frente, para alcanzar acuerdos en torno a la pretensión del gobierno de Estados Unidos de imponer un arancel a las mercancías mexicanas.Dijo que aún no ha tomado ninguna decisión sobre su derecho a acudir a tribunales internacionales.En conferencia de prensa extraordinaria en el Museo Naval México, descartó viajar a Washington para encabezar la negociación, al resaltar la experiencia y las buenas relaciones que mantienen los mexicanos que integran la delegación mexicana con sus colegas de Estados Unidos. “No hace falta que yo participe de manera directa. En lo personal, estoy pendiente de este asunto”, sostuvo.“Tengo confianza en que se va a llegar a un acuerdo porque nos asiste la razón y creo que va a ayudar mucho que los mexicanos nos unamos, que haya en estos momentos unidad nacional, que todos, independientemente de nuestras diferencias políticas, ideológicas, religiones, defendamos a México porque no merece nuestro país ese trato”.Sobre acudir a tribunales internacionales, dijo: “no renunciamos a ese derecho, pero apostamos por el diálogo y llegar a un acuerdo con compromisos. Eso es lo principal. No estamos tampoco en plan de amenazar, nosotros creemos en el diálogo y la política, que es también negociación”.Expresó su respeto al derecho de las autoridades estadunidenses para tomar medidas, “pero debe existir siempre la cooperación y la fraternidad”. Recordó que hay organismos internacionales para dirimir controversias de comercio, económicas, políticas, a las que se puede acudir. Pero “nosotros pensamos que no va a ser necesario, que vamos a lograr mediante el diálogo un buen acuerdo y no vamos a acudir a procesos legales.López Obrador insistió que la reunión del miércoles es un primer paso favorable “porque no hay cerrazón, no hay la intención de desechar la posibilidad de llegar a un acuerdo para que no se apliquen estos impuestos a las mercancías mexicanas. Consideró que van a ser buenos los resultados porque hay un ambiente favorable al diálogo, tanto en nuestro país como en Estados Unidos.“Nos conviene a todos que haya una arreglo, que no se apliquen estas medidas y que nosotros podamos ayudar en todo lo relacionado con el fenómeno migratorio, sin desentender las causas que origina este fenómeno, esta situación tan vergonzosa de que muchos mexicanos y centroamericanos por hambre, por necesidad, se tienen que echar a andar”.Informó que la delegación mexicana, encabezada por el titular de la secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la integran Graciela Márquez, secretaria de Economía; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo; el subsecretario, Jesús Seade, principal negociador del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, así como la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, quienes despachan en la embajada de México en aquel país.El Presidente insistió que es positivo que desde ayer se estableciera contacto con el asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, y Mike Pompeo.“Pero desde ayer se han establecido contactos, se está hablando con funcionarios del gobierno estadunidense para llegar a esta reunión”, dijo.Tenemos que impulsar programas de desarrollo en los países centroamericanos para arraigar a los ciudadanos a los pueblos, a las comunidades y no se vean obligados a emigrar. “Esa es la salida de fondo. Esa es la solución estructural. Es lo más recomendable, eficaz y humano. Estamos dispuestos ayudar para que se cumpla con la ley migratoria, sin violar los derechos humanos”.