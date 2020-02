Descarta banca vender boletos para rifa de avión

Escuchar Nota

"El comprar boletos de rifas no está dentro de las actividades aprobadas de la banca, por consiguiente no es una inversión que podamos resolver fácilmente"

El presidente de la(ABM),, descartó que el sector vaya a participar en la venta de boletos de la rifa relacionada con el"No está en el plan que la banca venda boletos en las sucursales, primero porquey tendríamos que ponernos de acuerdo con la Lotería Nacional... no estamos trabajando en eso".En conferencia de prensa, descartó que el sector vaya a participar directamente en la adquisición de boletos, ya que, no puede uno comprar cualquier activo, tienen que ser activos que sirvan al propósito en su autorización y en su licencia de operación."El comprar boletos de rifas no está dentro de las actividades aprobadas de la banca, por consiguientey los bancos no vamos a invertir en esos activos porque no se puede".Sin embargo, aclaró,, pueden ser directivos de la banca o cualquier otro oficio, eso no está regulado.