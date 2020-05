Descarta Cervantino cancelar edición 2020

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Festival Internacional Cervantino (FIC) descarta cancelaciones a su próxima edición ante la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, el programa sí podría trastocarse, pues la directora general del encuentro, Mariana Aymerich, aseguró en entrevista que estaba abierta a la posibilidad de incrementar la presencia de artistas nacionales, como se ha sugerido, para intentar paliar la crisis que enfrentan.



"Pero te reitero que al día de hoy estamos trabajando con una programación como la teníamos antes de la contingencia. Así es el panorama en estos momentos", expuso.

Al 31 de marzo pasado, según la funcionaria, el cartel estaba al 100 por ciento.



A la fecha, el festival trabaja con un presupuesto autorizado de 84 millones de pesos, y el alza del dólar entra en el margen calculado de hasta 25 pesos por la divisa.

Con los invitados de honor, Cuba y el Estado de Coahuila, la programación sigue en pie.



"Hasta ahora no he recibido una comunicación por parte de ellos en el sentido de que reduzcan lo que tengan planeado para el festival", aseguró Aymerich.

El anuncio del programa general del encuentro, que suele hacerse en julio, deberá retrasarse, y todavía no existe una nueva fecha.



"Estaremos atentos a las indicaciones de las autoridades de salud para ver cuáles van a ser los ajustes en general", reportó la funcionaria.