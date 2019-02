Descarta consulado que se reactiven deportaciones

Por ahora no está definido que vayan a reactivarse las repatriaciones masivas de personas mexicanas que ilegalmente cruzaron a Estados Unidos y que hayan sido detenidas por la Patrulla Fronteriza.Lo anterior fue dado a conocer por el Cónsul de México en Eagle Pass, Ismael Naveja Macias quien aseguró que las autoridades migratorias con quien tiene constante comunicación y se reúne periódicamente, han establecido que no se ha dado el escenario apropiado para reiniciar esa actividad.Reconoció que inclusive los números de personas que son capturadas cruzando la frontera sin documentos, no son bastos para que se ponga en marcha esta acción.De hecho, comentó que la última cifra de personas que fue regresada a México, no sobrepasa las 14 personas.Sin embargo, dijo que existen las deportaciones normales pero de personas menores de edad a los que se devuelven a México en forma inmediata.En caso de que vayan a reiniciar estas repatriaciones, serán avisados previamente.