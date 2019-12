Descarta Ebrard afectación al T-MEC; agregados laborales, es acto legal

"Ellos tomaron la decisión de mandar el tratado tal cual se firmó y de poner una serie de cosas que tienen que ver con su organización interna, esto no es objeto de consulta con México, como tampoco lo será las leyes de implementación mexicana, nosotros no se los vamos a consultar", argumentó en conferencia de prensa.

"Se debió haber dicho a Jesús, 'oye Jesús, el Congreso de Estados Unidos está pidiendo que designemos hasta cinco agregados laborales'", explicó el canciller a los medios reunidos en Palacio Nacional.



"No fue consultado él (Jesús Seade) como representante de México y por qué es todavía más relevante, porque los agregados los autoriza México. Es decir, ningún país puede designar agregados si nosotros, la Secretaría de Relaciones Exteriores, vía la dirección general de Protocolo, no los acepta", aseveró.



, Marcelo Ebrard,por parte del Congreso de aquel país.El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicó quee, subsecretario para América del Norte,Detalló que corresponde a México, según convenciones internacionales, avalar a los candidatos que Estados Unidos proponga para estas comisiones.Abundó que de acuerdo con las leyes mexicanas,y que esta disposición no cambiará.El secretario de Relaciones Exteriores agregó quecon los estados que suscriben.Ebrard Casaubón fue enfático en señalar que el tratado comercial no ha sufrido modificación alguna en su estructura por lo que no está en riesgo su ratificación en Canadá o Estados Unidos.