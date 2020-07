Descarta el INE comicios antes de septiembre en Coahuila

Escuchar Nota

"Estamos seguros de que si se rigen por lo principios constitucionales, enviará a la herradura de la democracia a cuatro personas con los perfiles idóneos, con un prestigio que cuidar y no un prestigio por construirse.



"Para que el INE siga actuando como en las elecciones del 2018 y desde la reforma del 2014, sin oportunismo, sin servilismo, sin avalar fraude de ningún tipo, con plena independencia de cualquier tipo de poder y haciendo valer su autonomía constitucional respecto a cualquier tipo de intereses creados", afirmó.

y está cerca la fecha límite para poder realizarlas al fin de ese mes.El consejero presidente, Lorenzo Córdova, comentó queComo hace un mes, en el INE no existe la certeza de cuándo efectuarán los comicios en esos dos estados, e inclusoA principios de junio se había planteado la posibilidad de que se hicieran antes de septiembre próximo, cuando empieza el, sin embargo, en ese entonces, la consejera Dania Ravel dijo que el País se encuentra en una situación extraordinaria por la pandemia del Covid-19.La hipótesis de efectuar las elecciones hasta el próximo año debería contemplarse, añadió Ravel en un sesión de lade Hidalgo y Coahuila.La consejera consideró que se podría decir que los comicios no se van al 2021, pero en realidad no se sabe cuándo se puedan celebrar.El Instituto Nacional Electoral (INE) llamó a la Cámara de Diputados aAl cerrar la sesión del Consejo General de este martes, el presidente del organismo electoral,, emitió un posicionamiento sobre el arranque del proceso para nombrar a quienes ocuparán las cuatro vacantes.Recordó que hasta el momento ha prevalecido el consenso, por lo que confió en que así, y poder garantizar perfiles que no atienden a ningún partido ni grupo de interés.El consejero señaló que aunque el INE será respetuoso de la decisión que adopte tanto el Comité Técnico de Evaluación y la Junta de Coordinación Política y el pleno de la Cámara de Diputados, hace un llamado para que