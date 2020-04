Descarta experto escasez de efectivo por contingencia

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Sobre la circular del Banco de México a las instituciones bancarias donde señala que “la operación de los corresponsales de caja con los Usuarios se limita a dos días por semana; es decir, martes y jueves”, el doctor en economía Antonio Serrano dijo que no tiene implicaciones a los usuarios.



El viernes 10 de abril el Banco de México emitió un comunicado de prensa respecto a la circular 08/2020, relativa a las medidas provisionales de operación y corresponsalías de caja, en relación con la pandemia



En ella se aclara que esas medidas son aplicables solo a tres instituciones de crédito, Citibanamex, BBVA y Banorte, a través de las cuales el Banco de México realiza operaciones de distribución de billetes con las demás instituciones bancarias, para contar con efectivo suficiente en todo el país.



Y se aclaró que “en su calidad de corresponsales del Instituto Central, no realizan o tienen relación alguna con el público en general, sino exclusivamente con otras instituciones de crédito”.



Sobre ese tema, el doctor en economía Antonio Serrano aclaró que no se trata de que el Banco de México vaya a disminuir la cantidad de efectivo circulante, sino que en vez de que lo distribuyan entre 14 o 15 bancos, lo harán solo tres que tienen la capacidad para hacerlo, por lo que no tendrá ninguna afectación ni consecuencia para los usuarios. “Aunque el Banco de México no está trabajando, los bancos comerciales sí lo están haciendo”.