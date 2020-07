Descarta Federación compensar a la IP en reforma de pensiones

Escuchar Nota

“No hay ningún acuerdo en ese sentido”, respondió el Mandatario al ser cuestionado en su conferencia mañanera sobre la preocupación en algunos sectores de que las empresas asumirán la carga financiera de la iniciativa que se enviará al Congreso.

“Por eso nosotros vimos bien la propuesta del sector empresarial, porque significa que ellos son los que aumentan su participación, es decir, van a destinar más recursos para las pensiones de sus trabajadores, es el sector privado el que tiene la mayor aportación, aunque también el sector público, porque se están incluyendo las pensiones de los adultos mayores y esas pensiones van a ir aumentando, porque ya está en la Constitución, ya no son programas de Gobierno, ya son derechos adquiridos”.

“Los costos de esta reforma están repartidos entre los empresarios y el Gobierno”, afirmó el colombiano Mauricio Olivera, presidente de 2013 a 2017 de Colpensiones, empresa estatal de pensiones de Colombia y director de Econometría Consultores, firma privada de Bogotá.

“Es esperable” que el Gobierno mexicano haya calculado el impacto financiero de su iniciativa, “para que sea sostenible ahora y en el futuro, teniendo en cuenta sobre todo la presión demográfica y el envejecimiento poblacional”.

“Un efecto adicional, muy probable, del aumento de las aportaciones de los empleadores, es un aumento en la informalidad y/o en el desempleo. Aumentar estas aportaciones es un aumento de los costos laborales, que pueden implicar menos contratación de trabajadores”, advirtió.

“… Representa un gran acierto el ordenar los tiempos para las jubilaciones y que el que el trabajador tenga la oportunidad de retirarse en condiciones más benefactoras para la clase trabajadora; es un gran avance e materia laboral”.

