Descarta Gobernador agresión de policía a periodistas

Con motivo a su visita a Piedras Negras para arrancar la rehabilitación de la avenida Mar Muerto; el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís indicó que condenaba rotundamente los atentados en contra de la libertad de expresión; sin embargo señaló que esto no fue el caso en el incidente hacia periodistas en Sabinas.“No hay que generar más de lo que no es, no es un ataque a periodistas; cuando hay un hecho delictivo pueden haber tensiones y es cuando la labor periodística debe tener su distancia y restricciones”, declaró el mandatario estatal.Señaló que esto no quiere decir que se minimice el hecho por parte del gobierno, la situación se investigará y a partir de ello se determinará si se consignará al oficial responsable.“En los hechos delictivos todos debemos tener nuestras precauciones, incluyendo los medios de información; no tienen porque arriesgar su vida con su presencia física y claro que no me gustó lo qué sucedió”, reiteró Riquelme Solís.