Descarta Gobierno abuso policial contra reos de Topo Chico

Los disturbios que se registraron en el Penal del Topo Chico, tras el traslado de 289 internos dejaron un saldo de 18 reos y 12 custodios lesionados, así lo confirmó Manuel González, Secretario General de Gobierno.Rechazó que se hayan cometido abusos al interior del reclusorio y dijo que la intervención de Fuerza Civil era necesaria para evitar un problema mayor."No se salió de control, porque los propios reos, continuando con protocolos que existen cuando suceden estas cosas, salieron al patio del penal para no involucrarse con la riña, intentaban llevar acabo un enfrentamiento, nosotros no detuvimos el dispositivo..."El funcionario confirmó que hay un reo fallecido, sin embargo, murió tres horas después del enfrentamiento, no tuvo nada que ver en los disturbios, ya que fue por un infarto.Manuel González respaldó a los policías de Fuerza Civil por el trato de los internos al darse a conocer a través de redes sociales, por lo que descartó un abuso policial.Por último, reitero que en los cinco penales se encuentran tranquilos, tras los operativos que se registraron por el traslado de internos a diverso penales del país.