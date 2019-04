Descarta Gobierno federal operativos contra cárteles

A diferencia de Administraciones anteriores, el Gobierno federal ya no enfocará operativos conjuntos contra uno o varios cárteles.Durante su visita en Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gestión no se repetirá la política de “golpes espectaculares” al crimen organizado que en nada contribuyen a mejorar la seguridad."No se trata ya de operativos, como era la costumbre, operativos contra un cártel en particular, nos interesa la seguridad pública, ese es el cambio. No había elementos para garantizar la seguridad de la gente, de los ciudadanos. Entonces, se usaba al Ejército y a la Marina para los operativos.“Las metas antes eran: a ver, a qué personaje de la delincuencia organizada famoso se detiene y se hace un espectáculo. ¿Y qué se resolvía con eso?, si seguía la violencia, si seguía la inseguridad”, criticó.El Ejecutivo federal sostuvo que el principal objetivo de su Administración será brindar condiciones de seguridad a la población y reducir la base social del crimen. Por su parte, el secretario de Defensa, Luis Sandoval, confirmó que la estrategia de seguridad es establecer cercos en las zonas conflictivas a fin de disuadir a la delincuencia.