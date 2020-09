Descarta juez revocar fraude a Juan Collado

Escuchar Nota

"Se advierte infundada la manifestación de la defensa en cuanto a considerar avalada tácitamente la información vertida por Fiscalía Federal; debiendo precisarse que este juzgador únicamente tomó conocimiento de lo comunicado por Fiscalía Federal sin existir mayor pronunciamiento al respecto", dijo.



Un juez federal rechazó revocar un acuerdo judicial que apenas la semana pasada permitió a las autoridades federales presentar una nueva denuncia contra Juan Collado, para mantenerlo procesado por un presunto fraude relacionado con el desbloqueo de sus cuentas con, confirmó un acuerdo que impugnó la defensa de Collado, porque le dio al Gobierno Federal la oportunidad de cumplir con requisitos legales después del proceso y no antes.El 2 de septiembre pasado Ramírez Benítez reclasificó una imputación de tráfico de influencias y delitos contra la administración de la justicia, y procesó al abogado por el delito de fraude específico., quién era el ofendido y le comunicara sobre la querella, porque estos requisitos son necesarios para imputar ese delito y que no fueron cubiertos por la Fiscalía General de la República (FGR).e informó a la FGR que debía actuar para cumplir con las formalidades del procedimiento, lo que hizo que los fiscales requirieran la querella a la UIF y ésta la presentara.Collado, a través de sus abogados, presentó un recurso de revocación contra la respuesta del juez, porque después de procesarlo autorizó a la FGR y la UIF cubrir los requisitos que exige el delito de fraude, cuando la norma establece que eso debe hacerse antes de ejercer la acción penal y no después.Según el resolutivo, el mismo día 3 el juez dictó otro acuerdo para asentar que la FGR le informó que ya había comunicado a la UIF sobre el requerimiento de la querella. Este acuerdo también lo impugnó la defensa, por considerarlo como un aval a la actuación de dichas instituciones, sin conseguir su revocación.A Collado le imputan un fraude por supuestamente simular un acto o escrito judicial para obtener un beneficio, en este caso, por auto denunciarse ante la FGR para obtener un no ejercicio de la acción penal y usar esta decisión ministerial para que le desbloquearan sus cuentas en Andorra.