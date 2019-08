Descarta Mónica Fernández nueva elección en Senado

Ciudad de México.- La senadora Mónica Fernández, quien fue elegida por sus compañeros de Morena y Encuentro Social (PES) para presidir el Senado, descartó que haya una nueva votación ante la inconformidad de Martí Batres, actual Presidente de esa cámara.



Entrevistada tras su participación en el Seminario Justicia Constitucional y Parlamento Abierto, realizado en el INAI, dijo que la decisión ya está tomada.



"Hay una inconformidad, hay ese tipo de expresiones, pero hay una determinación y una voluntad asumida y tomada por el Grupo Parlamentario, entonces no hay por qué", aseveró.



El lunes, tras conocerse que Fernández Balboa había obtenido la mayoría de votos para presidir la Cámara alta, Batres acusó al coordinador de Morena, Ricardo Monreal, de haber operado para que no renovara su Presidencia por un año más.



"Quiero agradecer a los 29 senadoras y senadores de Morena que, resistiendo todo tipo de presiones, amenazas, chantajes y cañonazos, votaron por mí para seguir presidiendo el Senado de la República", acusó Batres.



Fernández Balboa dijo que no quería opinar sobre las expresiones de Batres y que los integrantes de la Comisión de Honestidad y Justicia de su partido estuvieron presentes durante el proceso de elección, por lo que saben de primera mano la forma en la que se desarrolló el proceso.



"Ellos estuvieron presentes todo el día, no creo que nadie les vaya a decir o a contar porque ellos estuvieron presentes desde antes de que empezara nuestro proceso; terminó nuestro proceso, todavía seguimos nosotros en nuestra reunión plenaria de otros temas y ellos siguieron presentes, entonces, no hay nada que irles a contar, ellos estuvieron presentes", afirmó.