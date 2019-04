Descarta Nuevo León nuevo paro de transportistas

Al confirmar ante el Congreso que mañana publicarán la convocatoria al Consejo Estatal del Transporte con miras a un posible aumento de tarifas, Manuel González, Secretario General de Gobierno, descartó que vaya a haber un nuevo paro de servicio como el que ocurrió esta mañana.El funcionario estatal afirmó que la convocatoria era lo que los transportistas estaban exigiendo y por lo tanto las medidas de presión ya no tendrían razón de ser."No va a suceder porque ellos quieren la convocatoria, la convocatoria será publicada en la mañana", afirmó.El funcionario abordó el tema durante una comparecencia ante el pleno del Congreso para responder cuestionamientos sobre la adquisición de un avión no tripulado, en la que fueron los propios diputados los que hicieron preguntas sobre el problema de transporte ocurrido hoy.Aunque el año pasado el Consejo ya había acordado un aumento tarifario que no entró en vigor porque el Gobierno nunca lo publicó en el periódico oficial, ahora el Secretario afirmó que será el Consejo el que tendrá la última palabra.Será el 8 de Mayo la sesión en la que se anunciará la decisión tomada."Serán ellos, los miembros del Consejo, los que decidan si hay o no aumento", dijo.Cuestionado sobre qué acciones se tomaron contra los transportistas, González dijo que se impusieron multas, sin especificar montos y nombres de empresas.