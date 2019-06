Descarta Polevnsky que Morena haya perdido votantes

Ante análisis realizados sobre las pasadas elecciones en seis estados y en donde se eligieron dos gubernaturas, la dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky rechazó que su partido haya perdido votantes y casi empatado con el Partido Acción Nacional (PAN).En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Polevnsky señaló que ella ve diferentes las cosas. Dijo que “primero, creo que vale la pena ver de dónde viene el PAN y de dónde viene Morena”.“Nosotros de ser un partido nuevo que nació en 2014, va creciendo y alcanzando metas. El PAN, de ser un partido que tiene muchísimos años, va cayendo en forma contundente. Al grado que, en el caso de Baja California, por ejemplo, todo mundo auguraba que se mantenía después de 30 que llevaba en el poder y, sin embargo, ganamos la gubernatura, las cinco alcaldías de Baja California y las 17 diputaciones, no les quedó ni un espacio”, afirmó.“Se quieren consolar haciendo cuentas alegres, pero lo que es una realidad es que les ganamos todo”, aseveró.Sobre las críticas que tuvo por trasladarse en un avión particular cuando apoyó las candidaturas de su partido en Tamaulipas en las pasadas elecciones, la presidenta nacional de Morena explicó que fue por motivos de seguridad, además de que las rutas aéreas comerciales en el estado dificultan los traslados.“En el caso de Tamaulipas yo recibí muchas amenazas que decían que si yo ponía un pie en Tamaulipas iba a regresar en cajón. Y la verdad lo platiqué y pensé cómo le hacemos. Además, Tamaulipas tiene una situación muy crítica. Si tu quieres ir a Victoria, solamente vuela Aeromar, y no puedes irte de ahí a otro punto del estado. Tienes que ir y volver”, y así es en la mayoría de los puntos a visitar en el estado, detalló.Fue por esta situación que lo evaluó y para ser más eficiente y perder menos tiempo decidió compartir gastos con un conocido suyo que iba a viajar al estado y fue como se trasladó, pero enfatizó que “ni un centavo gastó Morena”.