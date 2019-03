Descarta Riquelme peligrosidad en reos de Islas Marías

El Gobernador de Coahuila Miguel Riquelme descartó hoy que represente un riesgo para la población del estado el traslado de reos de las Islas Marías al Cefereso No. 2 de esta entidad."Hemos estado analizando, la Secretaría de Seguridad (del Estado) con la Secretaría de Seguridad Pública Federal la peligrosidad de los reos y la verdad es muy mínimo el porcentaje de reos que tienen cuestiones federales delicadas", indicó."También hay una lógica los cuales van a iniciar traslados a los Ceresos de origen de los reos, va a ser en el corto y mediano plazo, pero no existe riesgo visible dentro de la ocupación penitenciaria que hoy tiene el Cefereso de Paredón".El viernes en la madrugada fueron trasladados, vía aérea y terrestre 584 reos al penal federal ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.Ante representantes de medios de comunicación, el Mandatario estatal señaló esta mañana que el Cefereso localizado en la comunidad de Paredón está alejado de la población y además es un penal de máxima seguridad."Yo lo visité hace un par de meses, es un penal que tiene esa capacidad para eso y más, no simplemente eso, vamos a despresurizar los penales para mandarlos al de Paredón, porque es un penal que realmente da mayor certidumbre dentro de la readaptación social", manifestó.