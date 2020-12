Descarta Tamaulipas cuarentena para paisanos

Escuchar Nota

"No tengo información de la Secretaría de Salud por parte del Estado de Tamaulipas, que se implementará una medida de esta naturaleza, en absoluto", aseveró.



"Hay que esperar los días de la próxima semana miércoles y jueves que son los días todavía en que repunta bastante y los que tienen el incremento, pero las autoridades no creen que vaya a llegar al 50 por ciento, va a estar a un 33, a lo mejor a un 40 por ciento", estimó.



.- El Edildescartó que el Gobierno dedecrete una cuarentena para paisanos provenientes deque ingresan por el territorio estatal y los que se quedan en la entidad a pasar las fiestas de Navidad y fin de año para prevenir contagios deimportados.Lo anterior, luego de que en elaplica a los connacionales que arriban a esa entidad un encierro de 14 días en sus domicilios para frenar la proliferación de casos del virus.indicó que no ha sido notificado de una medida similar para paisanos que crucen o permanezcan enCientos de migrantes que arriban depermanecen en la región del, donde pasan las fiestas decembrinas con sus familias.Aunque la cifra de la llegada de connacionales ha bajado este año, se espera que repunte el miércoles y jueves de la próxima semana, pero no a niveles de la temporada del 2019.La temporada fuerte de la llegada de paisanos porque comenzó esta semana ha sido distinta a la del año pasado, derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia.Esta ocasión la cifra de connacionales ha disminuido, luego de que las autoridades prohibieron los viajes no esenciales.En los puentes nacionales lapor medio dereforzó los filtros sanitarios.Personal de la dependencia apoyado por elementos estatales y autoridades municipales, revisan que no viajen más de dos personas por vehículo, el uso obligatorio de cubrebocas, la sana distancia y gel antibacterial.Las indicaciones que se han girado es permitir solo viajes esenciales, mientras que los trámites para la internación de vehículos extranjeros de los paisanos se agilizaron para evitar filas y respetar la sana distancia.La Administración estatal anunció el número telefónicode la corporación de lospara brindar apoyo mecánico gratuito a los paisanos.