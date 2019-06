Descarta tesorero el regreso de la tenencia

Las discusiones y debates entre los diputados federales sobre el regreso de la tenencia para el año 2020 no tienen conclusión ante la posibilidad de la vuelta a este impuesto, Blas Flores Dávila, secretario de Finanzas de Coahuila, indicó que por parte del Estado no se buscará el retorno de esto.“El gobernador no ha comentado nada de esto, él está en apoyo a toda la población y va a seguir en esa línea; no más impuestos”, manifestó el responsable de las finanzas estatales.Indicó que en dado caso de recibir una resolución a nivel federal, el gabinete gubernamental buscaría analizar extensivamente todas las posibilidades que se tengan para que, de entrada, no se regrese al pago de la tenencia.