Descarta ‘Tri’ ir a EU sin afición

Ciudad de México.- El Covid-19 provocó que las principales ligas deportivas planeen su regreso a las actividades sin los aficionados en sus estadios, como ha sucedido en la Bundesliga que reinició desde el pasado 16 de mayo. Ante ello, Yon de Luisa, presidente de la FMF, informó que la Selección Mexicana no jugará partidos amistosos en Estados Unidos hasta que se permita que el público ingrese a los inmuebles, esto debido al contrato que tienen con SUM, empresa que organiza los juegos del “Tri” en territorio norteamericano.



Yon de Luisa considera que es complicado que México juegue en Estados Unidos este 2020: “Los partidos con SUM son un buen ejemplo, de que difícilmente los veremos este año, si los Estados Unidos no permiten el acceso a las personas. Un partido organizado por SUM, sin gente en las gradas, no lo vamos a ver” aseguró.







De esta manera, por primera ocasión en muchos años, la Selección Mexicana se quedaría sin jugar un partido en Estados Unidos en un año, luego de que sus juegos frente a República Checa, Grecia, Colombia y Costa Rica ya fueron cancelados. La última ocasión que el cuadro del “Tata” Martino se presentó en el país vecino sucedió en septiembre del 2019 cuando México fue goleado por Argentina en San Antonio, Texas.



Asimismo, el presidente de la FMF confesó que el contrato con SUM no corre peligro tras la crisis por el coronavirus.