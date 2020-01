Descartan aplicar operativo ‘Mochila Segura’ en CDMX

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Después del asesinato de una maestra y agresión de estudiantes por un niño en pleno salón de clases en Torreón, Coahuila; el Gobierno de la Ciudad de México no tiene previsto poner en marcha por el momento el operativo "mochila segura" en el que se revisa a los estudiantes de las escuelas al ingresar para evitar portación de cualquier tipo de armas.



Tomás Pliego, coordinador del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México, refirió que está descartado hasta el momento la revisión de las mochilas a los alumnos al entrar a los centros de estudio.



¿Descartaría implementar el operativo mochila segura en la ciudad?, se le preguntó al funcionario capitalino.



"No está contemplado eso en la Ciudad de México, el operativo mochila segura podría funcionar excepcionalmente como en algunos puntos ha sucedido en el país, pero sobre todo como ya se comentó en algunos medios, por parte de algunos funcionarios y algunas personalidades; es un trabajo que empieza por la casa, de la mano de la escuela y del gobierno con proyectos como los PILARES", afirmó Pliego.



Indicó que en la administración capitalina se pusieron en marcha los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) para garantizar a niñas, niños y adolescentes otro tipo de actividades que les permitan salir de contextos de violencia, pero también aseguró que por parte de las autoridades se debe fortalecer el control de armas para evitar hechos como el del niño de Torreón que luego de asesinar a su maestra y herir a sus compañeros, se suicidó.



Pliego reiteró que no se prevé el operativo, pero que "cualquier decisión, el gobierno la daría a conocer en su momento.



"Lo que nosotros estamos haciendo con los PILARES y las utopías en el caso particular de Iztapalapa, que tiene que ver con abrir otras puertas a los jóvenes, niñas y niños para que tengan opción y oportunidad de hacer otras cosas y no sólo estén viendo televisión o jugando videojuegos.



"Lo que estamos haciendo es reforzar la instalación de PILARES en toda la Ciudad de México, en las zonas donde hay mayor incidencia, mayor pobreza, mayor desempleo y mayor índice delictivo. Tenemos esa puerta que se abre para que los niños convivan entre sí y hagan otras actividades distintas a las que se venía haciendo", apuntó el coordinador del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México.



El funcionario acudió a la inauguración del Avión-Biblioteca en la alcaldía de Iztapalapa que forma parte del proyecto de la demarcación "Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y Armonía Social" (Utopías) que busca recuperar diversos espacios públicos.



Con información de Excélsior