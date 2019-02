Descartan asesinato de Samir Flores por activismo

La Fiscalía General del Estado de Morelos descartó, por el momento, que el asesinato de Samir Flores Soberanes tenga que ver con su oposición a la termoeléctrica La Huexca.Uriel Carmona, titular de la dependencia, informó que el homicidio tiene características de la delincuencia organizada por el calibre de las armas utilizadas y la existencia de una cartulina con un mensaje.‘No tenemos ningún dato objetivo a que este asunto tenga algo que ver con toda la dinámica del asunto de la termoeléctrica, lo que sí tenemos hasta ahorita con evidencia objetiva, pericial, de que se trató de un homicidio, con características de una ejecución’, detalló.‘Tenemos conocimiento también de la existencia de una cartulina donde se dejó un mensaje, entonces, la investigación apunta más bien a un tema de delincuencia organizada’.De acuerdo con una imagen mostrada en conferencia de prensa, la cartulina está firmada por el Comando Tlahuica.‘X pu** chismoso, denunciaste al Abran Ocampo y sigues tú michoacano con tu pen*** banda’, señala el texto.El funcionario comentó que en el poblado de Amilcingo, en el Municipio de Temoac, donde Flores fue atacado, la Fiscalía enfrenta dificultades para continuar con la investigación debido a que los pobladores impiden el paso.Asimismo, agregó que darán medidas de protección y seguridad a la familia.El Secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, también aseguró que hasta el momento no cuenta con indicios de que el crimen está relacionado con su activismo.‘La consulta programada para los próximos 23 y 24 de febrero, en donde la ciudadanía decidirá el futuro de la termoeléctrica Huexca, ubicada en el Municipio de Yecapixtla, no será cancelada, ya que no se cuenta con indicios de que el asesinato está relacionado con dicho tema’, informó.Refirió que la Comisión Estatal de Seguridad Pública ha detectado que en el Municipio de Temoac hay un alto índice de grupos delictivos que operan en esa región, por lo que no se ha desechado ninguna línea de investigación.Hugo Eric Flores, delegado federal en Morelos, comentó que hasta el momento no se tiene contemplada la reubicación de las casillas de la consulta sobre la continuidad de la termoeléctrica.Alistan protestas Tras el asesinato del activista, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala alista protestas.La finalidad es exigir justicia y presionar la cancelación de la consulta sobre el Proyecto Integral Morelos y la Termoeléctrica La Huexca, que organiza la Secretaría de Gobernación.Juan carlos Flores, integrante del FPDTA, indicó que el plan contempla una marcha en Huexca, manifestaciones en distintas comunidades de los tres estados y una movilización el viernes en la Ciudad de México.‘Las manifestaciones son contra esta actitud tan impositiva en este contexto que se daría la consulta del PIM, que es el asesinato de nuestro compañero, que lo relacionamos directamente con esa situación’, señaló.En entrevista, explicó que el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos ya entró en contacto con los líderes del movimiento para ofrecerles protección.‘Nosotros lo que estamos pidiendo es que las medidas no solamente sean para particulares, sino a comunidades, porque el contexto de división y de agresión que está sucediendo es a comunidades que están en riesgo’, dijo.'Nosotros ya se lo habíamos advertido a Obrador en la carta que le mandamos el 11 de febrero, cómo estaba la situación, que sigue igual, entonces pedimos medidas para las comunidades’.Por separado, el Comisionado de Seguridad de Morelos, José Antonio Ortiz, informó que desde antes del asesinato del activista habían solicitado al Gobierno federal el envío de elementos con motivo de la "encuesta".‘A fin de estar preparados para intervenir en caso de algún disturbio que se llegue a suceder, pero no habíamos previsto que fuera a haber un lamentable hecho como el que acaba de pasar’, comentó.