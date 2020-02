Descartan caso de coronavirus en BC

Escuchar Nota

Tijuana, BC.- La Secretaría de Salud en Baja California descartó un caso sospechoso de coronavirus en la entidad luego de tener el resultado de la muestra enviada al Instituto Nacional de Diagnóstico y de Referencia Epidemiológicos (INDRE).



Fue el pasado jueves cuando se dio a conocer el caso de una joven de 28 años de edad, en Mexicali, que presentaba síntomas similares a los causados por el coronavirus, por lo que fue aislada y se le tomaron muestras, sin embargo, los resultados arrojaron que no es portadora del Covid-2019.



En tanto, la Secretaría de Salud estatal instaló filtros en los hospitales generales, observando los protocolos de atención médica, para revisar condiciones de salud en personas que pudieran presentar síntomas de enfermedades respiratorias, así como brindar información clara y oportuna a la ciudadanía.



Entre las recomendaciones emitidas por las autoridades se encuentran el continuo lavado de manos con agua y jabón y gel con base de alcohol al 70 por ciento, el estornudo de etiqueta no escupir en la vía pública, desinfectar y limpiar áreas como las superficies de mesas, escritorios, manijas de la puerta, pasamanos, no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.



También se exhortó a la población a conservar la calma y evitar realizar compras de pánico innecesarias de cubrebocas, enfatizando que es importante seguir las recomendaciones e informarse a través de medios oficiales y así rechazar falsas versiones.