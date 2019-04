Descartan consignar daños a dos patrullas

La Fiscalía General de Justicia en la región norte uno no recibió el informe policial homologado de los accidentes donde participaron dos unidades policiacas.Indicó que no se tiene conocimiento si el conductor al que seguían las unidades fue asegurado en Eagle Pass.Aunque la noche del jueves policías de investigación criminal confirmaron el aseguramiento de una persona que es ciudadana americana que dijo no se detuvo cuando le marcaron el alto porque le dio miedo.El oficial de Policía, Ángel Rivas, fue quien chocó en Alejo González y Lázaro Cárdenas, donde resultaron afectados Miguel Ángel Tapia de la Cruz, conductor de una pick up Ford F-150.Norma de León Ruiz fue otra de los afectados en este accidente.Mientras que el oficial Abraham Solís protagonizó la volcadura en la ruta fiscal.Todo hacía indicar que la aseguranza se haría cargo de la situación.