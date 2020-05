Descartan Covid-19 en bebé de 10 meses que falleció en PN

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Este mediodía, la Secretaría de Salud del Estado, dio a conocer que la menor de 10 meses que falleció el pasado viernes 15 de mayo, dio negativo a la prueba de coronavirus.



En el Área Epidemiológica de la Jurisdicción Sanitaria No. 01 y la Dirección de esta unidad hospitalaria se establece como causa del deceso una Insuficiencia Respiratoria Aguda.



La madrugada del viernes, la menor falleció en Hospital Salvador Chavarría Sánchez.



La menor, cuyo padre Gilberto es originario de Saltillo y reside en la colonia Villa de Fuente en Piedras Negras, tenía ya varios días enferma de tos y bronquitis y fue llevada por sus padres a la Clínica de Especialistas, un centro médico privado en donde no pudieron canalizarla ni localizar un especialista para atenderla y cerca de las 20:00 horas fue trasladada al Hospital de Zona 11 del Seguro Social, cuyo director es Tomás Solís y a pesar de que el padre de la niña es afiliado al instituto le negaron la atención por no tener registrada a la pequeña como beneficiaria.



Ante la condición grave, la pequeña Elenita Canales González fue llevada al Hospital Salvador Chavarría cerca de las 21:00 horas y durante 8 horas no pudieron canalizarla, lo que provocó que a las cinco de la mañana falleciera.