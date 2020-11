Descartan crisis en programa Immex

Escuchar Nota

CDMX-. El programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) no se encuentra en crisis, pero requiere mayor actividad y facilidad, además de que se están detectando los malos usos de este, refirió Juan Díaz Mazadiego, director general de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.



"El programa no está en crisis, más allá de lo que se dice, más allá de que hay sectores que no quieren decir que no se estén viendo afectados, y que para esos sectores en particular la afectación pueda ser mayor, eso no quiere decir que el programa está en crisis, ni remotamente", afirmó Díaz.



En el foro virtual Programa Immex, evolución y perspectivas, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior (IMECE), el funcionario mencionó que por el contrario el programa necesita más actividad.







Control



Ante el mal uso que algunas empresas han hecho del programa Immex, se requiere modernizar los mecanismos de cumplimiento y darles facilidades a quienes sí los respetan, consideraron miembros del sector y expertos.



En algunos casos, la autoridad ha detectado abusos de este programa, por ejemplo, rentar los permisos a otras empresas para importar mercancías, registrar importaciones temporales falsas, pues al final los productos se quedan dentro del país; uso de documentación falsa, entre otros.