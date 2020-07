Descartan desafiliación de Cruz Azul de Liga MX

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Liga MX se limpió las manos ante el proceso de Guillermo Álvarez Cuevas, presidente del Cruz Azul, y aseguró no peligra la afiliación de Billy o el propio club.



Por medio de un comunicado, la organización aseguró que la orden de aprehensión sobre el directivo celeste por supuestos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita no pone en riesgo el lugar de La Máquina en la Liga MX.



“La investigación iniciada por las autoridades federales está dirigida a Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, en su calidad de representante legal de la Cooperativa la Cruz Azul, y no así hacia el Club de Futbol Cruz Azul, de acuerdo a lo señalado en varias ocasiones y de manera pública por las propias autoridades responsables del tema”, explicó.







“De acuerdo con los estatutos y reglamentos que rigen la actuación la Liga MX, esta solo actuará en caso de acreditarse los actos que se le imputen a alguno de sus integrantes. La Liga MX estará atenta al desarrollo de las investigaciones y de las diversas etapas del proceso”, añadió el comunicado.



Ayer el equipo entrenó con normalidad en La Noria, previo al partido de hoy.