Descartan desaparición de Fidecine ante presión de cineastas

Escuchar Nota

FIDECINE no desaparecerá, anunció @mario_delgado después de reunirse con integrantes de la comunidad cinematográfica mexicanahttps://t.co/wgIyxG2QSb — Twitter Moments en Español (@MomentsES) May 22, 2020

Ante directores y representantes de la industria cinematográfica, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados,El también coordinador parlamentario de Morena en el Congreso confirmó a través de su cuenta en Twitter que el Fidecine no desaparecerá, tras encabezar anoche una reunión virtual con los galardonados directores como Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, entre otros.En la conferencia virtual, impulsada por el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, Sergio Mayer Bretón, el diputado Mario Delgado indicó que se realizará un parlamento abierto para analizar las propuestas en torno a esta industria. Además, dijo, hay apoyo a los acuerdos del Imcine.Consideró que queda claro que el Fidecine tiene una grandísima importancia y utilidad, tras señalar que “no vamos a actuar de manera irresponsable y seremos sensibles, analizando 44 fideicomisos, pero los que no tengan defensa se van a ir, porque representan otro tipo de intereses y aquellos que permanezcan, tienen que salir fortalecidos”.Por su parte, el diputado Sergio Mayer aseguró que esta industria labora por el bien de México, por lo que manifestó su compromiso de trabajar junto con el Ejecutivo y la Secretaría de Cultura federal, para que el Fidecine se mantenga y se fortalezca.Al hacer uso de la palabra, la senadora Martha Lucía Micher Camarena (Morena) señaló que hay fideicomisos “que han sido realmente un desastre, pero no por eso debe pagar la cinematografía y todo lo que ustedes producen”. Se pronunció por mantener la coordinación y comunicación con los realizadores, “se tomarán las decisiones necesarias, pero este fideicomiso debe permanecer y fortalecerse”.El director Guillermo del Toro manifestó que queda clara la relevancia que tiene el cine mexicano en el ámbito mundial y lo que ha costado repuntarlo con los recursos que hay y que lo hace muy difícil. Es importante que haya claridad sobre qué se va a hacer, y que haya transparencia de lo que se está haciendo.A su vez, el director Alfonso Cuarón precisó que estos estímulos han sido fundamentales para el desarrollo de una comunidad que ha creado esta industria y destacó que la credibilidad que tiene nuestra industria en el extranjero es muy positiva y su impacto es indiscutible.Por su parte, Alejandro González Iñárritu indicó que esta industria ha crecido en todos los aspectos y se ha ganado el apoyo que se le ha dado. Afirmó que el cine es un arte y una industria, y pidió no debilitarlo “sino reforzarlo”, que se duplique el apoyo.María Novaro, del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), destacó que en 2019 se produjeron 216 películas, “una cifra récord, muy por encima de la época de oro del cine mexicano”, por lo que pidió enriquecer los instrumentos de apoyo a la producción y permitir que crezcan; “tenemos que ampliar la difusión del cine y que sea más visto en México”.En tanto, Fernando de Fuentes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), señaló que esta actividad tiene uno de los multiplicadores más altos en la generación de empleos, que hacen sustentables estos fideicomisos; además, de los valores culturales y de identidad que preserva.Por último, Daniela Michel, directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, aseguró que las películas nacionales, incluyendo las de ficción y documental, han fomentado la transformación de la sociedad mexicana, porque abordan situaciones sociales y familiares, así como los retos de género, sexualidad, adicciones, violencia y migración, entre otros apremiantes. Llamó a que se continúe apoyando la realización de éstas, así como los festivales de cine una vez que concluya la pandemia.