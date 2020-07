Descartan despliegue de Guardia Nacional

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Hasta este momento no se tiene ningún informe oficial de que la Guardia Nacional vaya a ser desplegada en Estados Unidos junto a militares para anunciar una cuarentena de 2 semanas para todos los ciudadanos.



Según un comunicado publicado en internet, todo ese tiempo los negocios permanecerán cerrados y las personas en sus domicilios.



Se añade que la movilización de las tropas se hará no solo para hacer que se cumpla la medida de confinamiento sino para prevenir saqueos y alborotadores.



Este tipo de decisiones pueden ser anunciadas por el gobierno de Texas, pero el alcalde en esta frontera ha dicho que de eso no existe información alguna.