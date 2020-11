Descartan errores en voto de Estados Unidos por software electoral

Escuchar Nota

Los Sistemas de Votación de Dominion, que fabrica los softwares que utilizan los gobiernos locales a lo largo de EU para ayudar a realizar las elecciones, está ahora en el centro de afirmaciones sin sustento de que algunas "fallas del software" han llevado a errores de tabulación de los votos enEl software de Dominion fue usado en sólo 2 de 5 condados que tuvieron problemas en esos dos estados, y en cada instancia hubo una explicación detallada de lo que había pasado. En todos los casos, el software no afectó el conteo de votos., no a problemas de software, según el Departamento de Estado de Michigan, funcionarios del condado y expertos en seguridad electoral. Sólo uno de los dos condados de Michigan utilizó el software Dominion.. En un condado, un problema aparente con el software Dominion retrasó el informe de los funcionarios de los recuentos de votos, pero no afectó el conteo de votos real. En otros dos condados, el software de una empresa separada ralentizó la capacidad de los trabajadores electorales para registrar a los votantes.Esta semana, voces de la derecha han afirmado incorrectamente en internet que Dominion fue responsable por errores en los conteos de votos, y el Presidente Donald Trump compartió en Twitter un artículo que erróneamente ató los problemas en Michigan con los los de Georgia, pese a que no tenían relación.Muchas de esas personas han dicho, contrario a la evidencia, que el software de Dominion fue usado para cambiar votos. Algunos han sugerido que la compañía seguía órdenes de los Clinton, una teoría conspirativa que fue compartida por Trump en Twitter.El miércoles, el abogado personal del Mandatario, Rudy Giuliani, dijo que estaba en contacto con 'informantes anónimos' de Dominion, aunque no dio evidencia de ello.Dominion, originalmente una compañía canadiense que ahora tiene su sede en Denver, fabrica máquinas para que los votantes emitan sus boletas y para que los trabajadores electorales la cuenten, así como programas que ayudan a los funcionario de gobierno a organizar y hacer seguimientos de los resultados de elecciones.. En algunos casos dieron dolores de cabeza durante las elecciones primarias de junio, aunque los funcionarios atribuyeron los problemas a la falta de entrenamiento de los trabajadores.Dominion no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.En el condado de Antrim, Michigan resultados no oficiales mostraron que el virtual Presidente electo Joe Biden derrotaba a Trump por casi 3 mil votos. Pero eso no se veía bien para en el bastión republicano, por lo que los funcionarios volvieron a revisarlo.Resultó que habían configurado los escáneres de boletas de Dominion y reportado un software con ligeras versiones diferentes de la boleta, lo que significaba que los votos fueron contados correctamente pero reportados de forma errónea, dijeron funcionarios estatales.Los resultados correctos mostraron que Trump venció a Biden por unos 1 mil 500 votos en el condado.. Se dieron cuenta que habían contado erróneamente dos veces los votos de Rochester Hills, de acuerdo con el Departamento de Estado de Michigan.Las tabulaciones revisadas mostraron resultados a favor de los republicanos en la elección de comisionado del condado. Oakland usó un programa de otra compañía llamada Hart InterCivic, no el de Dominion, aunque el error no fue del software.Ambos errores, que aparentaban ir en contra de los republicanos, impulsaron teorías conspirativas en las esquinas conservadoras de internet. Esto derivó´una respuesta de la responsable electoral en Rocherster Hills, una republicana."Esto fue un error aislado que fue rápidamente corregido".