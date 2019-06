Descartan falla en helicóptero de Alonso y Moreno Valle

En la investigación del accidente aéreo del Augusta A109S, en el que fallecieron la ex Gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, se detectó que ni los motores ni los componentes de los controles de la aeronave presentaron fallas previo al impacto, informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).Ni el motor principal y de cola, así como tampoco el control de transmisión mostraron una evidencia de desperfecto, expuso en un comunicado la DGAC donde dio a conocer los avances de la indagatoria del accidente.Detalló que también se inspeccionaron los dos motores Pratt & Whitney PW207C y se detectó que los daños y rastros que presentan muestras de que funcionaban al momento del impacto."(Pero) los componentes de memoria interna que podrían confirmar lo anterior, resultaron dañados por el impacto y el fuego, por lo que no se pudo obtener datos de éstos", mencionó.El accidente en el que se desplomó el helicóptero donde viajaban los dos políticos y otro pasajero sobre la comunidad de San Pedro Tlaltenango, tras despegar en la ciudad de Puebla, ocurrió el 24 de diciembre del año pasado.En el comunicado, la DGAC sostuvo que también fueron analizadas dos de las cuatro luces del master warning y master caution (indicadores de advertencia ), y se identificó que éstas se encontraban prendidas antes del impacto, pero aún no se determina en qué momento del vuelo se iluminaron."(Asimismo), se efectuó una inspección por medio de tomografía computarizada a los 5 actuadores lineales (dispositivos que dan fuerza para mover el avión) en Chicago, Illinois, Estados Unidos. De esta inspección se detectaron daños internos", expuso.La DGAC mencionó que también se realizó una tomografía computarizada de los tres actuadores hidráulicos en Cascina Costa, Italia."De esta inspección no se detectaron daños internos importantes ni residuos metálicos, las fracturas y deformaciones identificadas se consideran compatibles con los daños ocasionados por el impacto", aseveró.La Dirección recordó que las indagatorias contaron con la participación de expertos en la investigación de accidentes aéreos de la Junta de Seguridad en el Transporte (TSB, por sus siglas en inglés) de Canadá, la Agencia Nacional de Investigación de Accidentes Aéreos (ANSV, por sus siglas en italiano) de Italia, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) de Europa.Resaltó que también participan las empresas fabricantes Leonard Helicopter Division (LHD) y Logic en Italia, Patt & Whitney y Safran en Canadá, así como Honeywell Aerospace y Collins en Estados Unidos.